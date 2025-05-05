ИМЗ выпустил лимитированную серию винтовок МР–512С к 80-летию Победы

Ижевский механический завод представил новую серию пневматических винтовок МР–512С, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба концерна «Калашников». Серия включает десять изделий с гравировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Следующая фотография 1 / 4 Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Шесть винтовок посвящены городам-героям: Москве, Ленинграду, Смоленску, Туле, Волгограду и Мурманску. Остальные модели украшены символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гравировка выполнена на ствольной коробке с использованием драгоценных металлов и цветной эмали.

Винтовки изготовлены из ореховой древесины, покрытой олифой или лаком. Они оснащены планкой «ласточкин хвост» для крепления оптических прицелов. Каждая винтовка представлена в единственном экземпляре и имеет паспорт с удостоверением-вкладышем. Все винтовки МР-512С обладают дульной энергией до 3 Дж.