Из двух частных домов в Анапе эвакуировали жильцов из-за пожара

Сотрудники МЧС эвакуировали шесть жильцов из двух частных домов в поселке Сукко из-за возгорания кровли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на ул. Советской поступило в 13:46 по мск. Через минуту к месту вызова направили первые подразделения спасательного гарнизона. По прибытии специалистами МЧС установлено, что площадь возгорания составила 150 кв. м.

Пожар локализовали к 14:26, а открытое горение ликвидировали к 14:45. К тушению привлекли 16 человек личного состава и семь единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Анна Гречко