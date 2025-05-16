Из двух частных домов в Анапе эвакуировали жильцов из-за пожара
Сотрудники МЧС эвакуировали шесть жильцов из двух частных домов в поселке Сукко из-за возгорания кровли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Сообщение о пожаре на ул. Советской поступило в 13:46 по мск. Через минуту к месту вызова направили первые подразделения спасательного гарнизона. По прибытии специалистами МЧС установлено, что площадь возгорания составила 150 кв. м.
Пожар локализовали к 14:26, а открытое горение ликвидировали к 14:45. К тушению привлекли 16 человек личного состава и семь единиц техники. О пострадавших не сообщается.