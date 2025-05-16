«Звери», «Каспийский груз», «Покровские ворота» и «Финал»

В ближайшие семь дней в Уфе можно посетить концерты группы «Звери», «Каспийского груза», послушать Дениса Мацуева, а также увидеть спектакли «Покровские ворота», «Зятек», «Гамлет Story». В кинотеатрах показывают «Багровую отмель», «Оленя», «Финал» и другие фильмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь)

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Лидер группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь)

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Концерты

19 мая в «Уфа-Арене» — группа «Звери». Музыканты исполнят песни, написанные на протяжении двух десятилетий, а это — десятки хитов, многие из которых не нуждаются в напоминании: «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь».

21, 22, и 23 мая в ГКЗ «Башкортостан» пройдет III фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». В программе — шедевры мирового музыкального искусства. Исполнители — солист, народный артист России Денис Мацуев (фортепиано). Дирижер — главный дирижер Госоркестра Башкирии оркестра, народный артист республики Дмитрий Крюков.

22 мая в Городском дворце культуры уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» закроет творческий сезон большим концертом. «Мирас» — танцевальная группа, хор и оркестр. В программе выступления, по заверению коллектива, «душевные песни, зажигательные танцы и масштабные вокально-хореографические композиции, которые никого не оставят равнодушным».

Группа «Каспийский груз» выступит 23 мая в «Тинькофф холл». «Каспийский груз» — русскоязычная рэп-группа из Азербайджана, основана в 2000 году. В состав группы входят Весь (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). В этом году исполняется 10 лет альбому «Сторона А / Сторона Б». По такому случаю музыканты представят новую программу «Табор тур 2025», но обещают исполнить свои основные хиты.

В тот же день, 23 мая, в ресторане «Максимилианс» выступит группа «Краски», ставшая популярной в начале 2000-х. Трио представит гостям вечера яркую концертную программу, наполненную ностальгическими хитами: «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой», «Оранжевое солнце», «Старший брат» и другими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Чонишвили во время спектакля

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актер Сергей Чонишвили во время спектакля

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спектакли

19 мая во Дворце молодежи можно будет увидеть музыкальную комедию «Покровские ворота». Авторы обещают показать на сцене атмосферу Москвы 1950–60-х годов. В центре сюжета спектакля — жизнь обитателей коммунальной квартиры, которая наполнена курьезными, романтическими и драматическими событиями. Театр-постановщик: Буфф-Парадиз. В ролях: Полина Нестерова, Василий Ремчуков, Вячеслав Иванов, Майя Барковская, Игорь Оробей, Сергей Резанов, Надежда Леньшина.

«Капкан любви» захлопнется 21 мая на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур». Водевильный герой любовных интрижек и искуситель женских сердец решил «завязать» с любимым делом. А на финал сыграть аккордную игру. Но его ждал неожиданный поворот: он влюбился. В ролях: Рушат Мударисов, Вильдан Мисбахов, Миннинур Саитова-Гизатуллина, Дамира Саетова и другие.

21 мая в Городском дворце культуры состоится мультимедийный спектакль «Гамлет Story». На сцену выйдут сразу три Гамлета. Каждый артист — с собственной театральной историей, мощной энергетикой, уникальным сценическим темпераментом и яркой индивидуальностью. В ролях: Алексей Кравченко, Сергей Чонишвили и Сергей Шнырев.

23 мая в Башкирском государственном театре драмы — комедия «Зятек». События разворачиваются вокруг главного героя — Гиззата, который вместе с другом уезжает в город на заработки. Городские богачи сразу приглядели в трудолюбивом, скромном парне потенциального жениха для своих нерадивых дочерей. У Гиззата появляется заманчивый шанс стать богатым. Поддастся искушению главный герой или устоит перед соблазном? В ролях: Алмаз Юсупов, Гузель Янбердина, Айгиз Баймухаметов, Хурматулла Утяшев и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Шакуров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актер Сергей Шакуров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кино

Андрей — дамский угодник, привыкший использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку, и награждает ловеласа рогами. Эту историю расскажут герои комедии «Олень». В ролях: Виктор Васильев, Татьяна Рычкова, Даниил Вахрушев, Кузьма Сапрыкин, Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина и другие.

Спортивная драма «Финал». 12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но еще мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов. В ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Вадим Соснин, Влада Ерофеева, Игорь Костолевский, Сергей Шакуров, Сергей Безруков и другие.

В криминальном триллере «Багровая отмель» рассказана история команды водолазов, которая получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако при попытке выполнить работу на них нападает акула, а в охоту за кладом включаются криминальные силы. В ролях: Гермиона Корфилд, Джейк Райан, Джош Макконвилл, Джейкоб Джуниор Найинггул и другие.

«Туда» — это зная куда. В кинотеатры, где показывают одноименную комедийную мелодраму. Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1,5 тыс. км на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать миллион эмоций на пути друг к другу. В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон и другие.