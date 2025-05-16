Патриарх Кирилл наградил священника, прошедшего по трубе в Судже

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом благоверного князя Дмитрия Донского I степени иерея Алексия Скрипкина, прошедшего вместе с военнослужащими по трубе в Судже в Курской области.

Операция «Поток» была проведена в ночь на 9 марта — российские военнослужащие преодолели около 15 км по трубопроводу и вышли в тыл украинских войск у Суджи. 13 марта Минобороны сообщило об освобождении города. Он находился под контролем украинской армии около семи месяцев.

«Именно этот скромный батюшка прополз по той страшной трубе. Риск был огромный, но мужество православного священника, его любовь к Отечеству оказалась сильнее всяких страхов»,— сказал патриарх Кирилл, награждая иерея за участие в операции (цитата по телеканалу «Спас»). По трубе Алексий Скрипкин прошел вместе с сыном, участвующим в боевых действиях, отмечает курское издание «Друг для друга».

Иерей Алексий Скрипкин — настоятель храма апостолов Петра и Павла села Овсорок Жиздринского района Калужской области. Он родился в Курской области, там же работал на АЭС, а затем поступил в семинарию и стал священником. В интервью «Российской газете» в марте 2025 года иерей рассказывал, что решение стать военным духовником он принял полгода назад, а до этого занимался волонтерской работой в ДНР и ЛНР.

Полина Мотызлевская