Орлов пригрозил кадровыми решениями по итогам месячника чистоты в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с руководителями районов, на котором обсудил итоги Месячника чистоты и выразил недовольство качеством уборки города, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Орлова, на качество уборки поступило более 1 тыс. жалоб от жителей, улицы до сих пор загрязнены мусором и песком. «Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны я готов принимать жесткие кадровые решения»,— отметил Алексей Орлов.

Директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова представила данные о выполнении уборочных работ, которые в среднем составили от 18% (покраска ограждений) до 94% (очистка дорог). Среди причин недовыполнения плана названы погодные условия, кадровый дефицит, недостаточный контроль и позднее заключение договоров.

Директор департамента ЖКХ Александр Брагин отметил, что управляющие организации недостаточно активно приводили в порядок придомовые территории. На недостатки им часто указывали специалисты муниципалитета. Всего в городе есть почти 6,4 тысячи дворов, уход за которыми осуществляют 1,1 тыс. управляющих компаний.

По итогам совещания, Алексей Орлов поручил активизировать уборку города и завершить весенние работы до 1 июня.

Напомним, в рамках месячника чистоты службы благоустройства Екатеринбурга вывезли более 10 тыс. т грязи и мусор. Коммунальщики очистили более 13,5 млн кв. м дорожного полотна от 7 тыс. т грязи и 4,5 млн кв. м тротуаров от 3,5 тыс. т мусора и грязи.

Полина Щуцкая