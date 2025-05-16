В женской исправительной колонии ко Дню Победы создали макеты военной техники

В исправительной колонии №28 ГУФСИН по Пермскому краю осужденные женщины создали макеты военной техники. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка ФСИН.

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Макеты танков, самолетов, пушек и реактивных систем осужденные смастерили из подручных материалов — бумаги, картона, различных тканей и клея. Мероприятие было организовано администрацией колонии и приурочено к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. «Патриотическое воспитание — это важная составляющая воспитательного процесса осужденных», — отметили в ГУФСИН.

Женская исправительная колония общего режима №28 расположена в Березниках. Учреждение рассчитано на содержание 1,7 тыс. осужденных.