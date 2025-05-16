В Сочи суд оштрафовал треш-стримера за пропаганду нетрадиционных отношений

Адлерский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Даниила Жукова, приехавшего в Сочи из Тульской области. Молодой человек признан виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола и отказа от деторождения по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Об инциденте стало известно из соцсетей. Правоохранители выявили интернет-трансляция, которую вел фигурант. В судебном заседании Даниил Жуков полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему административный штраф в размере 150 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что полиция Сочи задержала двух приезжих из Тульской области, организовавших треш-стримы с запрещенным контентом. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчины приглашали девушек на съемную квартиру для проведения прямых эфиров, во время которых вели себя неадекватно в нетрезвом состоянии.

Анна Гречко