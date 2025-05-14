Треш-стримеры из Тульской области задержаны в Сочи за незаконный контент

Полиция Сочи задержала двух мужчин из Тульской области, организовавших треш-стримы с запрещенным контентом в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские обнаружили публикацию в соцсетях, в которой говорилось о том, что в Сочи приезжие мужчины приглашают на съемную квартиру девушек и проводят с ними прямые эфиры. По сообщениям очевидцев, они ведут себя неадекватно перед камерой, будучи в нетрезвом состоянии.

Создателю Telegram-канала, 23-летнему жителю Тульской области, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Его 24-летний соучастник будет привлечен к ответственности за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Алина Зорина