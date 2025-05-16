Роспотребнадзор Удмуртии получил 156 жалоб после сделок на маркетплейсах

156 обращений жителей Удмуртии с жалобами на дистанционную торговлю, в том числе на популярные маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие площадки, рассмотрели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В основном, заявители жаловались на то, что товары с маркетплейсов не соответствовали указанным характеристикам, нарушались сроки доставки и возврата товаров, а вместе с ними и средств, а также приходили недоукомплектованные заказы. Сверх этого жители указывали на односторонние отмены сделок.

После обращения в Роспотребнадзор 15 жителей вернули деньги в досудебном порядке на общую сумму 568 тыс. руб. Кроме того, были подготовлены два иска в защиту прав потребителей: за отказ вернуть средства за некачественный пылесос и смартфон, характеристики которого не соответствуют описанию на маркетплейсе. По первому в пользу жителя взыскали 23,4 тыс. руб. Второй иск находится на рассмотрение в суде.