Ярославцы стали чаще жаловаться на блокировку банковских карт

В первом квартале 2025 года количество жалоб от жителей Ярославской области в Банк России выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, особенно существенно выросло число жалоб на блокировку банковских карт. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего в первом квартале было зафиксировано 490 обращений. Число жалоб на кибермошенников снизилось на треть благодаря введению моратория на переводы на подозрительные счета и возможности самозапрета на кредитование. Также на 40% уменьшилось количество жалоб по страховой тематике из-за упрощения процедуры оспаривания коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО.

В то же время зафиксирован более чем двукратный рост жалоб, связанных с блокировкой банковских карт и дистанционным банковским обслуживанием. Это связано с мерами противодействия мошенничеству, введенными в июле 2024 года, которые позволили банкам приостанавливать подозрительные операции. В большинстве случаев факты мошенничества подтвердились. Также увеличилось количество обращений по деятельности микрофинансовых организаций, отказывающих заемщикам в предоставлении кредитных каникул или навязывающих дополнительные услуги.

Эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева напомнила, что навязывание дополнительных услуг является серьезным нарушением. Она призвала граждан подавать претензии в банк, микрофинансовую организацию или страховую компанию. Компании должны дать развернутый ответ в течение 15 рабочих дней, а в сложных случаях — в течение 25 дней. Если организация не уложится в сроки или предоставит формальный ответ, на нее можно пожаловаться через интернет-приемную Банка России.

Антон Голицын