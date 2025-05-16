В Цимлянске обнаружили незаконную свалку в районе пивзавода

В Цимлянске сотрудники минприроды обнаружили несанкционированную свалку в районе пивного завода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что собственнику участка готовится предостережение, а выявленный факт содержит признаки состава административного правонарушения. Материалы обследования направят в административную инспекцию Ростовской области.

Раннее «Ъ-Ростов» писал о том, что специалисты минприроды подтвердили факт наличия несанкционированной свалки в Аксайском районе вблизи поселка Российский.

Константин Соловьев