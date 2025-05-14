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В Аксайском районе обнаружили несанкционированную свалку

Специалисты минприроды подтвердили факт наличия несанкционированной свалки в Аксайском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, складирование отходов обнаружили вблизи поселка Российский.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении также отмечается, что зафиксированный факт содержит признаки состава административного правонарушения. Материалы обследования направили в инспекцию Ростовской области и властям Аксайского района для уборки территории.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце апреля в городе Шахты обнаружили незаконное складирование нефтесодержащих отходов.

Константин Соловьев

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