В Аксайском районе обнаружили несанкционированную свалку

Специалисты минприроды подтвердили факт наличия несанкционированной свалки в Аксайском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, складирование отходов обнаружили вблизи поселка Российский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении также отмечается, что зафиксированный факт содержит признаки состава административного правонарушения. Материалы обследования направили в инспекцию Ростовской области и властям Аксайского района для уборки территории.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце апреля в городе Шахты обнаружили незаконное складирование нефтесодержащих отходов.

Константин Соловьев