Адыгейские прокуроры обыграли республиканских судей в футбол
Сборная прокуратуры Адыгеи нанесла поражение сборной судебной системы республики в ходе товарищеского футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда региона.
Фото: пресс-служба Верховного суда Адыгеи
Уточняется, что встреча состоялась по инициативе Совета судей Республики Адыгея.
Сообщается, что атмосфера во время состязаний прокуроров с судьями была праздничной, а участники матча проявили лучшие спортивные качества и технику владения мячом.
“Победителем в результате захватывающего поединка стала сборная команда работников прокуратуры региона, обыгравшая команду судебной системы со счётом 4:1», — говорится в сообщении.
Всего за команду судебной системы республики играли трое судей Майкопского горсуда, но гол престижа забил водитель Управления Судебного департамента республики Асланбек Дыбагов.