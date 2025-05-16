Адыгейские прокуроры обыграли республиканских судей в футбол

Сборная прокуратуры Адыгеи нанесла поражение сборной судебной системы республики в ходе товарищеского футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Верховного суда Адыгеи Фото: пресс-служба Верховного суда Адыгеи

Уточняется, что встреча состоялась по инициативе Совета судей Республики Адыгея.

Сообщается, что атмосфера во время состязаний прокуроров с судьями была праздничной, а участники матча проявили лучшие спортивные качества и технику владения мячом.

“Победителем в результате захватывающего поединка стала сборная команда работников прокуратуры региона, обыгравшая команду судебной системы со счётом 4:1», — говорится в сообщении.

Всего за команду судебной системы республики играли трое судей Майкопского горсуда, но гол престижа забил водитель Управления Судебного департамента республики Асланбек Дыбагов.

Михаил Волкодав