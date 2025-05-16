В горном селе Куртат строят новый детский сад на 120 мест

В горном селе Куртат в Северной Осетии началось строительство нового детского сада на 120 мест на 120 мест. Объект возводят в рамках национального проекта «Семья», сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

«На данный момент строители приступили к заливке фундамента. По проекту будет построено капитальное двухэтажное здание с полным набором необходимых помещений: просторными игровыми комнатами, зонами для отдыха и образовательных занятий, административным блоком, медицинским кабинетом, современной кухней, а также музыкальным и спортивным залами»,— рассказал Сергей Меняйло.

Территорию вокруг дошкольного учреждения планируется оборудовать безопасными игровыми площадками.

Николай Аксенов