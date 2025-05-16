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Глава Росмолодежи назвал Татарстан центром молодежного сотрудничества со странами ОИС

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал Татарстан центром международного молодежного сотрудничества со странами исламского мира. Об этом он сообщил «Ъ Волга-Урал» на полях ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Глава Росмолодежи назвал Казань центром молодежного сотрудничества со странами ОИС

Глава Росмолодежи назвал Казань центром молодежного сотрудничества со странами ОИС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Росмолодежи назвал Казань центром молодежного сотрудничества со странами ОИС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Татарстан не является мостиком, это центр. У нас в Казани находится проектный офис по взаимодействию с Организацией исламского сотрудничества (ОИС — „Ъ Волга-Урал“)», — сказал господин Гуров.

По словам главы федерального агентства, через эту структуру осуществляется координация всех мероприятий и программ по линии международной молодежной политики с исламскими странами. Он отметил, что к работе офиса подключаются и другие регионы России для совместной реализации проектов.

По словам господина Гурова, сейчас формируется стратегия взаимодействия, в том числе через будущие мероприятия — молодежный саммит в августе 2025 года и слет Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2026 году в Красноярске.

Кроме того, с 1 января 2025 года начал действовать национальный проект «Молодежь и дети», включающий девять федеральных проектов. В его рамках запланированы строительство и ремонт школ, ремонт студенческих общежитий, строительство кампусов, подготовка педагогов, развитие программ воспитательной и молодежной политики и др. Реализация проекта рассчитана до 2030 года.

Анар Зейналов

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