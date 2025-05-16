Фонд «Металлург» в 2024 году направил на благотворительность 1,5 млрд рублей

Расходы благотворительного фонда «Металлург» за 2024 год составили 1,5 млрд руб., что на 34% больше, чем в 2023-м. Из них более 1,2 млрд руб. — средства Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»), сообщает пресс-служба компании.

Фонд в прошлом году поддержал 97 благотворителей, 26 из которых — новые. «Металлург» реализует более 15 программ, среди которых организация работы и содержание центров медико-социальной защиты и социального обслуживания населения Магнитогорска. Кроме того, в том году открылась вторая очередь многофункционального центра комплексной системы поддержки детей с ментальными особенностями развития «Мозаика». В 2024 году проект организации «Дом ветеранов», реализованный на средства комбината, вошел в число победителей всероссийского отбора лучших практик активного долголетия от федеральной автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».

Фонд занимает восьмое место в рейтинге агентства RAEX из 804 корпоративных и частных благотворительных НКО.