Мурашко: психотерапевтическая помощь оказана всем нуждающимся участникам СВО

Российские врачи оказали психолого-психотерапевтическую помощь всем нуждающимся в ней участникам боевых действий. Об этом на расширенной коллегии Минздрава сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

3 апреля господин Мурашко сообщал, что с июня 2023 года по февраль 2025 года в российские медучреждения за психиатрической помощью обратилось более 80 тыс. участников боевых действий и членов их семей — 38 тыс. военнослужащих и 22,2 тыс. членов семей (в том числе 1,5 тыс. детей). Тогда же министр представлял данные о работе медучреждений в этом направлении: в России работает 1,62 тыс. консультационных кабинетов, 494 кабинета психологической помощи и 605 кабинетов психотерапевтической помощи. Самых тяжелых пациентов наблюдают в реабилитационном центре в институте имени В. П. Сербского, отмечал господин Мурашко.

В июне 2024 года замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева говорила, что у 20% обратившихся в организацию участников СВО диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. По ее словам, оставшиеся 80% работают с социальными психологами, в число которых входят педагоги-психологи, МЧС-психологи, а также специалисты по этому направлению из МГУ.

Полина Мотызлевская