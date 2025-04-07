Арт-группа «Явь» впервые за долгое время опубликовала работу в Петербурге

Петербургская арт-группа «Явь» после длительного перерыва опубликовала в социальных сетях работу «Блудная дочь». Судя по снимку, баннер-растяжку с рисунком разместили на Лиговском проспекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арт-группа «Явь» Фото: Арт-группа «Явь»

Создатели называют новое творение оммажем картине Рембрандта «Возвращение блудного сына». Полотно написало великим голландским живописцем в 1666-1669 годах и ныне хранится в Эрмитаже.

Из работы группы «Явь» можно понять, что девушка обнимает одну из могил на кладбище. Рядом стоит суровая мать. Помимо очевидной отсылки на Рембранта здесь чувствуется влияние другого великого художника — авангардиста Казимира Малевича, который использовал в своем творчестве геометические фигуры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Заксобрании Петербурга предлагали ввести процедуру согласования объектов уличного искусства, которые появились в мегаполисе без предварительного согласования с городскими властями.

Андрей Маркелов