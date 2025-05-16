Жителя Туапсе арестовали за финансирование ВСУ криптовалютой

В Туапсе взят под стражу местный житель 1991 года рождения, обвиняемый в государственной измене. По данным УФСБ России по Краснодарскому краю, фигурант подозревается в оказании финансовой поддержки Вооруженным силам Украины. Он, как считают правоохранители, осуществлял переводы в криптовалюте через биткойн-кошелек на адрес, связанный с запрещенной в России организацией, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили оперативные службы, фигурант самостоятельно вышел на связь с представителями признанного в РФ террористическим «Русского добровольческого корпуса». В ходе общения в тематическом чате, используя экстремистскую символику, он выразил готовность содействовать организации и запросил способы перевода средств. После получения инструкций он завел биткойн-кошелек, осуществил конвертацию и направил средства для нужд ВСУ.

Следствие полагает, что подозреваемый также выразил намерение выполнять поручения на территории Краснодарского края. При обыске в его жилище сотрудники ФСБ обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и запрещенные вещества. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.