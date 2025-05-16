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Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе инвестпроекта «Газпрома»

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по рекламе инвестиционного проекта «Газпрома». Энергетическая компания привлечена к рассмотрению как заинтересованное лицо, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На рекламу финансовых услуг пожаловался местный житель. Ему позвонили по телефону и озвучили следующую информацию: «…Звоню от инвестиционного проекта компании «Газпром»…сколько вы сможете зарабатывать на акциях от компаний…Ваша доходность будет составлять от 16 до 21% ежемесячно …».

Закон о рекламе допускает распространение рекламы только по предварительному согласию абонента на получение рекламной информации от конкретной организации. Заявитель такого согласия не давал.

Дело возбуждено в отношении распространителя рекламы ООО «Аве-Конс» из Сергиева-Посада. В случае установления вины организации грозит штраф. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 11 июня.

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