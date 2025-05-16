Ижевчанина отправили в СИЗО по делу о призывах к расправе над главой Дагестана

37-летнего ижевчанина родом из Кыргызстана арестовали по обвинению в призывах к посягательству на жизнь главы Дагестана Сергея Меликова, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ему предъявлено обвинение в оправдании идеологии терроризма и призывах к терактам (ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

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Следствие считает, что в сентябре 2022 года фигурант разместил пост в сообществе «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте», где «побуждал подписчиков к посягательству на жизнь государственного деятеля».

Обвиняемый и его адвокат не согласились с ходатайством следователя, просили избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако Первомайский райсуд Ижевска принял решение заключить фигуранта под стражу на 2 месяца, до 15 июля.

Напомним, о задержании фигуранта сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии сегодня утром. На кадрах, опубликованных силовым ведомством видно, что мигранта задержали около подъезда.