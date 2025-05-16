Нижегородский токарь лишился 3 млн рублей из-за мошенников

Около 3 млн руб. лишился 58-летний токарь из Нижнего Новгорода в результате почти двухнедельного общения с мошенниками по телефону. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции Канавинского района, собеседники потерпевшего представились сотрудниками Роскомнадзора и силового ведомства. Мужчину убедили в том, что на его имя пытаются оформить кредит и для отмены требуется выполнение некоторых действий. Выполняя указания мошенников, нижегородец оформил заем на сумму 943 тыс. руб. в трех банках города, продал свой автомобиль за 700 тыс. руб. и перевел личные средства в размере 1,3 млн руб. на различные реквизиты. В результате обмана токарь отдал злоумышленникам 2,9 млн руб. и только после потери денег осознал, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется следствие.

Анастасия Титова