В «Крыльях Советов» не подтверждают информацию о неполученной лицензии РПЛ

Вице-губернатор—руководитель администрации губернатора Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил «Ъ-Волга», что не обладает сведениями о не выданной футбольному клубу лицензии Российской премьер-лиги (РПЛ) на будущий сезон. «Как только будет информация, я сразу же сообщу»,— отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В апреле текущего года сообщалось, что дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» увеличила сумму исковых требований к ПФК «Крылья Советов» до 933 млн руб. Это связано с задолженностью по договору займа.

По данным ряда СМИ, из участников текущего розыгрыша РПЛ проблемы с получением лицензии возникли у «Крыльев Советов» и «Химок».

Андрей Сазонов