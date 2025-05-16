Воронежский институт сахарной свеклы вкладывает в капремонт своих зданий 35 млн

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова» в поселке ВНИИС Рамонского района Воронежской области объявило четыре открытых конкурса на работы в рамках капитального ремонта своих зданий. Совокупная начальная цена контрактов составляет 34,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По условиям закупок до конца этого года подрядчикам предстоит заменить окна в селекционном корпусе (начальная цена — 10 млн руб.), крышу, окна, двери и систему отопления на складе селекции (6,1 млн руб.), смонтировать теплотрассу (9,3 млн руб.) и заменить крышу в корпусе мехдвора (9,5 млн руб.). Гарантийный срок по всем видам работ — три года. Источник финансирования — собственные средства организации.

Подавать заявки на участие в аукционах можно до 2 июня, итоги планируется подвести 5 июня.

На этой неделе минстрой Воронежской области подвел итоги конкурса на капремонт неврологического отделения больницы «Электроника» в областном центре — на работы потратят 24,9 млн руб. Их выполнит белгородское ООО «Городские строительные технологии».

Юрий Голубь