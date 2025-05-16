Участников конфликта со стрельбой в компьютерном клубе на Торжковской задержали

Полиция задержала молодых людей, которые избили 19-летнего молодого человека и выстрелили в него из сигнального пистолета в компьютерном клубе на Торжковской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что конфликт случился из-за долга одного из нападавших. Он занял у потерпевшего 17 тысяч рублей, однако отдавать не спешил. В итоге кредитор насчитал ему сумму с процентами в размере 90 тысяч рублей, чем возмутил молодого человека.

Было решено встретиться в компьютерном клубе один на один, чтобы решить вопрос. Однако заемщик пришел на место с тремя приятелями. В результате спора один из друзей должника избил кредитора, а другой выстрелил ему в лицо из сигнального пистолета.

В отношении 24-летних злоумышленников уже заведено уголовное дело по ст. 30, 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе обысков в квартире одного из задержанных нашли две единицы гражданского оружия. Экспертиза установит, из какого произведен выстрел.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что потерпевшего после инцидента доставили в больницу, где у него диагностировали травмы и ожоги головы. Состояние петербуржца медики оценивают как удовлетворительное.

Андрей Маркелов