Имущество АО «Теплосеть» Невинномысска продадут на торгах за 26,5 млн рублей

Арбитражный управляющий АО «Теплосеть» города Невинномысска Олег Замлинский сообщил о проведении торгов по продаже имущества компании. Начальная цена двух лотов составляет 26,5 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлен лот, включающий нежилое здание площадью 581,5 кв. м, земельный участок для производственной деятельности площадью 941 кв. м. В состав лота также включили офисное оборудование: набор мебели для приемной, несколько компьютеров (включая ноутбук, моноблоки Lenovo IdeaCentre, серверы Aquarius E50 D21 и различные системные блоки), многофункциональное устройство HP Laser Jet Ent 500, пять сплит-систем и узел учета и регулирования тепловой энергии. Имущество расположено по улице Мира, 36.

Начальная цена действует первые семь дней, в дальнейшем предусмотрено последовательное снижение стоимости на 2% от цены на последних торгах каждые семь рабочих дней, но не более пяти раз подряд. Сумма задатка составляет 10% от начальной цены лота. Аукцион назначен 10 июля.

Кроме того, отдельным лотом на аукцион выставлен значительный объем теплоэнергетического оборудования. Первоначальная стоимость комплекса составляет 6,6 млн руб.

В перечень реализуемого имущества входят автоматическая охранно-пожарная сигнализация, дымосос ДН 9, измерительные комплексы, системы учета тепловой энергии и диспетчеризации, а также различные виды насосного оборудования. Среди объектов – подкачивающая насосная станция в районе котельной №16, модернизированная котельная №4 по улице Первомайская, 66, реконструированные сети горячего водоснабжения поселка НШК диаметром 200 мм. Кроме того, в состав лота включены преобразователи частоты для насосов и вентиляторов, трубопроводы, теплообменники и электроагрегат дизельный ЭСД-30-ВС 400. Представлены многочисленные узлы учета тепловой энергии различных котельных.

Дополнительно в списке фигурируют системы охранной сигнализации, ограждения для аккумуляторных баков и строительство тепловой сети от ОВО по улице Ленина до школы №3. Торги по продаже этого лота состоятся 7 июля.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Теплосеть» города Невинномысска зарегистрировано в 1993 году в Невинномысске. Основной вид деятельности — распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Учредители — Министерство имущественных отношений Ставропольского края и Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска. Уставный капитал общества составляет 43,5 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края признал АО «Теплосеть» города Невинномысска банкротом в сентябре 2021 года по заявлению ПАО «Ставропольэнергосбыт» из-за долга 91,7 млн руб. (82,7 млн руб. — основной долг, 8,9 млн руб. — проценты).

Тат Гаспарян