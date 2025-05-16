Reuters: делегации России и Украины обсудят встречу Путина и Зеленского

Делегация с Украины хочет поднять на ожидаемых переговорах вопрос личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Reuters со ссылкой на источники в украинской дипломатии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства допустил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. 14 мая стало известно, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

«Ъ» следит за переговорами в онлайн-трансляции.