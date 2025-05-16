Суд продлил арест Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин на Алтае

Калманский районный суд Алтайского края оставил еще на три месяца в СИЗО предполагаемого серийного убийцу Виталия Манишина. «Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу Манишину Виталию Егоровичу по 21 августа 2025 года включительно»,— говорится в решении суда. Начавшееся в июне 2024 года судебное разбирательство находится в стадии дополнений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Виталий Манишин обвиняется следственными органами в убийствах 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его предполагаемых жертв пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал.

В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. По информации следствия, он дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам. Материалы уголовного дела составили 70 томов. В мае 2024 года расследование было завершено.

Илья Николаев