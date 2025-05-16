Выдано разрешение на ввод комплекса по переработке отходов в Томской области

ООО «Томская региональная концессионная компания» (ТРКК) получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса по переработке отходов (КПО) «Сибирь» вблизи северной площадки промышленного парка «Томск». «Следующий шаг перед запуском в работу — лицензирование»,— сообщил губернатор Владимир Мазур.

Строительство объекта началось в марте 2024 года. Мощность КПО «Сибирь» — до 250 тыс. тонн отходов в год. Завод позволит вдвое сократить объем ТКО, направляемых на полигон.

Под комплекс выделен участок площадью 9,1 га. Он будет обслуживать Томск, Томский район и Северск, на которые приходится до 80% бытовых отходов со всего региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», строительство объекта было завершено в марте этого года. Стоимость проекта составила 3,8 млрд руб.

Александра Стрелкова, Лолита Белова