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В Таганроге разработали программу модернизации тепловых сетей до 2028 года

В Таганроге разработали программу замены старых тепловых сетей и модернизации котельного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что изменения коснутся схемы подключения потребителей к источникам тепла. Власти рассматривают возможность переключения нагрузки от арендованной котельной на улице Ленина, 220, чтобы «повысить надежность теплоснабжения».

Константин Соловьев

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