Российская баскетболистка Косу включена в состав «Миннесоты» на сезон WNBA

Российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу вошла в окончательный состав клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс» на сезон-2025. Регулярный чемпионат начнется 16 мая.

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В апреле «Миннесота» выбрала 19-летнюю Косу на драфте под 15-м номером. В первом матче сезона команда сыграет против «Даллас Уингс». Встреча состоится 17 мая.

Косу играет на позиции тяжелого форварда. До перехода в WNBA она выступала за екатеринбургский УГМК, в составе которого дважды выиграла первенство страны, а также стала обладательницей Кубка и Суперкубка страны. В 2019 году Косу стала чемпионкой Европы среди девушек до 16 лет и была признана самым ценным игроком турнира.

«Миннесота Линкс» выступает в Западной конференции. Клуб четыре раза становился чемпионом WNBA — в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах.

Таисия Орлова