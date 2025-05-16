Гособвинитель запросил семь лет колонии для бывшего вице-мэра Челябинска

В Советском районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего заместителя главы города Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Государственный обвинитель попросил суд назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в апреле 2018 года вице-мэр по градостроительству подписал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома наи улице Сулимова ООО «Челябинскавтотранс», при этом он знал, что у компании нет законных оснований для возведения объекта, и проигнорировал соответствующее заключение правового управления администрации Челябинска. В результате застройщик построил здание на участке, который частично принадлежит собственникам двух соседних многоквартирных домов. Сумма ущерба челябинцам, по оценке следствия, превысила 2,7 млн руб.

Оглашение приговора по делу Владимира Слободского запланировано на 26 мая.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего вице-мэра Челябинска задержали сотрудники УФСБ России по региону в апреле 2023 года. Тогда его отправили под домашний арест. С сентября 2023 уголовное дело рассматривается в суде. Владимир Слободской вину не признает.