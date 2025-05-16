Жительницу Сочи будут судить за гибель подростка в ДТП с самокатом

Адлерский районный суд города Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая летом прошлого года на своем автомобиле сбила двух девочек-подростков, ехавших на самокате. Одна из девочек погибла. О завершении расследования дела сообщила прокуратура Краснодарского края.

Несчастный случай произошел 1 августа около 21 часа в Адлере. Две девочки ехали на арендованном электросамокате по улице Ромашек. На перекрестке с улицей Молокова самокат столкнулся с автомобилем Hyundai, которым управляла 66-летняя женщина. В результате аварии 15-летняя школьница погибла на месте, ее 16-летнюю подругу госпитализировали с травмами.

Следствие установило, что женщина-водитель, двигаясь по улице Молокова, на подъезде к перекрестку не убедилась в безопасности маневра и не предприняла все возможные действия для полной остановки транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение автомобиля с электросамокатом. Фигурантке дела предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). В случае признания ее виновной женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анна Перова, Краснодар