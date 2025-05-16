В Екатеринбурге обвиняемые в подготовке терактов выступили с последним словом

В Центральном окружном военном суде завершились прения сторон по делу о подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге в Свердловской области, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Обвиняемые выступили с последним словом, заявив о том, что не имели намерений совершать теракт и сожалеют о содеянном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие обвиняет 19-летних Данила Елисеева из Красноуфимска, Арсения Климина из Нижнего Тагила и Никиты Сухорукова из Екатеринбурга в подготовке поджога релейных шкафов (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2. ст. 205 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые действовали под руководством участника «Легиона “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Андрея Мартынова. Обвинение утверждает, что указания от Мартынова получал Арсений Климин, план он довел до сообщников. Совершить преступление они не успели, поскольку были задержаны 5 сентября 2023 года.

Сторона защиты в рамках прений заявила, что в обвинительном заключении не учтена явка с повинной Арсения Климина, а психолингвистическая экспертиза проводилась сотрудником ФСБ и без привлечения второго эксперта, что противоречит требованиям. Прокурор не согласился с тем, что в материалах есть нарушения, сославшись на решения Верховного Суда.

В последнем слове Арсений Климин заявил, что раскаивается в содеянном и, если бы была такая возможность, был бы готов «искупить вину кровью и отправиться на СВО». Он заявил, что действовал с друзьями против поддерживающих Украину активистов и планировал внедриться в «Легион “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и узнавать информацию о готовящихся терактах. «Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но считаю, что судить меня должны именно за глупость»,— сказал Арсений Климин. Никита Сухоруков и Данил Елисеев заявили, что готовили преступление не из идеологических мотив, а ради заработка, и о связи с террористической организацией не знали.

Суд должен вынести приговор по делу 19 мая. Обвинение запросило для Арсения Климина 14,5 лет заключения, из которых 5 лет он должен провести в тюрьме, по 12,5 лет для Елисеева и Сухорукова.

Подробнее о деле — в материале «Теракты разделили на троих».

Анна Капустина