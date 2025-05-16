Агрохолдинг «СТЕПЬ» запустил коллаборацию в бакалейном сегменте

Каждый второй потребитель отдает предпочтение знакомому бренду продуктов при прочих равных.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

К такому выводу пришли аналитики Агрохолдинга «СТЕПЬ». При этом, по данным экспертов компании, четверть потребителей готовы даже переплатить в разной степени за продукт проверенного бренда.

«В этом свете тенденция объединения брендов — кобрендинг — популярная практика, устойчивая в разных сферах: FMCG, финансовой и других. Для 74% российских компаний из разных секторов кобрендинг является ключевым инструментом маркетинговой стратегии»,— говорят в «СТЕПИ».

В настоящее время агрохолдинги идут по пути эффективных маркетинговых решений, запуская кобренд с федеральными розничными сетями. Как пример — выпуск линейки варпаков (варочных пакетов) с крупами, представляющими разные национальные кухни. Наборы варпаков с различными вкусами делаются агропредприятиями специально для ритейлеров и продаются только в магазинах кокретной сети. Речь идет о таких крупах как кускус, булгур, киноа, рис, гречневая крупа. Это не только повышает продажи производителя, но и позволяет разнообразить ассортимент на полках нестандартными бакалейными продуктами.

«Выбор формата варочных пакетов не случаен. Современные потребители, особенно представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1995 по 2010 год), не готовы тратить много времени на приготовление еды. Более того, доказано, что кухонные хлопоты даже вызывают у них тревогу»,— говорят аналитики «СТЕПИ».

За последнее время выделяется множество удачных кобрендинговых проектов, объединяющих различные бренды и сферы. Например, проект «Русский завтрак» агрохолдинга «ЭкоНива», сетей «Лента», METRO и др. В прошлом году он стал лауреатом премии «Сделано в России». Также запускается проект варпаков «Крупы мира» агрохолдинга «СТЕПЬ» и сети «Пятерочка». Суть – популяризация культуры здоровых завтраков и повышение продаж молочной продукции как в магазинах, так и в сегменте HoReCa.

Один из интересных примеров коллабораций – сотрудничество ритейлера «Магнит» и компьютерной игры Genshin Impact, персонажей которой в виде брелоков или фигурок можно получить в подарок при определенной сумме чека. В магазинах «Пятерочка» покупатели получают в подарок фигурки персонажей из игры Cut the rope, которые также дают возможность покупателям участвовать в розыгрыше призов.

«Кобрендинг эффективен, например, в финансовом секторе. Количество транзакций по кобрендинговой карте в России в среднем на 50-60% больше по сравнению с обычным портфелем кредитных карт, а отток клиентов меньше на 20%. Подобных продуктов ежегодно появляется множество, и многие из них удостаиваются признания. Например, карта “Перекресток” от Альфа-Банка несколько раз становилась лауреатом маркетинговой премии Loyalty Awards Russia»,— рассказали в Агрохолдинге «СТЕПЬ».