«Денвер» сравнял счет в серии play-off НБА против «Оклахомы»

«Денвер Наггетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче серии второго раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters

Матч прошел на паркете «Денвера» и завершился со счетом 119:107. Самым результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка. Наиболее продуктивным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, в активе которого 29 очков.

Решающий матч серии пройдет 18 мая на паркете «Оклахомы».

Таисия Орлова