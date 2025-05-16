В Ростове идею сокращенного рабочего дня для женщин одобрили 65% жителей
В Ростове-на-Дону инициативу сократить рабочий день для женщин поддержали 65% жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Так, с этой инициативой ранее выступили депутаты Государственной думы. При этом уровень зарплаты остается прежним.
По результатам исследований, большинство ростовчан (65%) поддержали идею парламентария, а 21% выступили против инициативы, напомнив о равноправии. Еще 14% респондентов 14% затруднились с ответом. Они отметили, что реализовать эту идею удастся не во всех сферах деятельности.