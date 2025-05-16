В районе Суворовский в Ростове завершили строительство школы на 1,2 тысячи мест

В Ростове завершили строительство школы на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, в микрорайоне сейчас проживают 70 тыс. человек, но при этом работает только одна школа. Учебное учреждение на улице Платона Кляты начнет работу в конце мая, в ней также откроются спортивный и актовый залы, библиотека и бассейн.

В сообщении отмечается, что к началу нового учебного года завершится строительство еще одного образовательного учреждения на 1,6 тыс., а к концу года подрядчик достроит новый детский сад.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове до конца 2025 года введут в эксплуатацию шесть новых школ.

Константин Соловьев