В Ростове до конца 2025 года введут в эксплуатацию шесть новых школ

В Ростове-на-Дону продолжается проектирование и строительство школьных комплексов. До конца 2025 года в эксплуатацию введут еще шесть школ на 6,5 тыс. учеников, сообщают в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что проектная документация на строительство трех новых школ на 2,5 тыс. человек уже готова, а разработка еще шести школ на 9,3 тыс. учеников завершится в этом году.

Кроме того, планируется реконструкция и капитальный ремонт шести детских садов на 737 мест. До конца 2025 года будут спроектированы семь детских садов на 1,7 тыс. мест.

Мария Хоперская