Фонд иноагента Ройзмана обжаловал решение суда о ликвидации

Представители фонда Евгения Ройзмана (признан иноагентом) подали апелляцию на решение суда о ликвидации организации. Жалоба поступила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации 14 апреля по иску управления Минюста по Свердловской области. В нем ведомство утверждает, что по итогам проверки осенью 2024 года в фонде было зафиксировано нецелевое использование денежных средств на сумму 4 млн руб. Минюст утверждает, что фонд собрал денежные средства для лечения подопечных, а остаток направил на помощь в строительстве Центра детской онкологии и гематологии. По мнению ведомства, деньги надо было вернуть жертвователям.

Нецелевым расходованием Минюст посчитал также покупки продуктов питания и алкоголя на 336 тыс. руб. Как поясняли в фонде, это представительские расходы на проведение встреч, мероприятий и подарки врачам на праздники.

Представители фонда в суде указывали, что недочеты не считаются грубыми и могут быть устранены. Они настаивали на мировом соглашении, но представители Минюста от него отказались.

Фонд был создан в 2015 году. В числе учредителей организации — экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом). С 2020 года фонд возглавляет Светлана Косолапова. Благотворительная организация помогает детям с заболеваниями и малоимущим семьям. За время работы фонд собрал на помощь подопечным более 500 млн руб., эти средства пошли в том числе на закупку дорогостоящих препаратов для детей со спинально-мышечной атрофией (СМА).

Полина Мотызлевская