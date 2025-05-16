Суд признал недействительным договор аренды котельной под Саратовом

Арбитражный суд Саратовской области по иску прокуратуры признал недействительным договор аренды котельной в Хвалынском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства о концессионных соглашениях прокуратура Саратовской области выяснила, что администрация Хвалынского района заключила с ресурсоснабжающей организацией договор аренды здания котельной площадью 181,5 кв. м. Вместе с тем оказалось, что конкурсные процедуры по предоставлению указанного объекта в концессию не проводились. Также муниципалитет не подавал заявление в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление преференции ресурснику.

В связи с вышеизложенным прокуратура попросила суд признать договор недействительным и применить последствия ничтожной сделки. Требования надзорного ведомства удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов