«Интерфакс»: Россия против участия США в переговорах с Украиной

Российская делегация выступает против участия США во встрече с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с организацией переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Владимир Мединский

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По его словам, не остается на российско-украинских переговорах и турецкий представитель. Он должен покинуть переговорную комнату после приветствия, уточнил собеседник агентства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что не будет присутствовать на переговорах Москвы и Киева, но другой американский представитель на встречу все же прибудет. По данным The Guardian, США должен представить директор отдела политического планирования Госдепа Майкл Энтон. BBC эту версию отвергает. При этом, по данным издания, господин Энтон проведет встречу с помощником президента России Владимиром Мединским.

Прямые переговоры делегаций России и Украины должны были состояться 15 мая, однако их перенесли. Теперь встреча Москвы и Киева назначена на 12:30 мск 16 мая в Стамбуле. Во главе российской делегации — Владимир Мединский, украинской — министр обороны Рустем Умеров.

О развитии ситуации — в главном «Ъ».