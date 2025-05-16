На месте челябинской свалки планируют создать спортивную зону
На месте рекультивированного полигона ТКО в Челябинске планируют создать площадку для легкой атлетики и автоспорта, об этом на форуме по вопросам экологии и защиты водных объектов рассказал губернатор Алексей Текслер. Сейчас на участке работают теплицы для выращивания цветов, где за счет биогаза от свалки обеспечено автономное электроснабжение, необходимое для светодиодного освещения растений.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Сегодня из свалочного газа мы получаем электроэнергию, которую направляют на освещение и отопление теплиц для выращивания цветов. В наших дальнейших планах — обустроить там спортивную зону, где горожане смогут заниматься автоспортом, бегом. Также есть идеи направить эту энергию на устройство снегоплавильной установки», — сообщил Алексей Текслер.
По словам главы региона, в 2024 году в Челябинске снижение совокупного объема валовых выбросов по сравнению с 2017 годом превысило 47%, по опасным загрязняющим сокращение составило 30%. В Магнитогорске показатели снизились на 22% и 16% соответственно.
«Эту идею мы закладываем в любые экологические проекты. Раньше было грязно и плохо, а мы хотим, чтобы было чисто и хорошо. Это касается и проектов „Чистый воздух“, „Чистая вода“, проектов по обращению с отходами, ликвидации свалок», — добавил губернатор.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. На тот момент там хранилось 17,5 млн кубометров отходов на площади 74,5 га. В 2019-2021 годах прошел основной этап рекультивации свалки. На ее месте появился зеленый холм.