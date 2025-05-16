На месте челябинской свалки планируют создать спортивную зону

На месте рекультивированного полигона ТКО в Челябинске планируют создать площадку для легкой атлетики и автоспорта, об этом на форуме по вопросам экологии и защиты водных объектов рассказал губернатор Алексей Текслер. Сейчас на участке работают теплицы для выращивания цветов, где за счет биогаза от свалки обеспечено автономное электроснабжение, необходимое для светодиодного освещения растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня из свалочного газа мы получаем электроэнергию, которую направляют на освещение и отопление теплиц для выращивания цветов. В наших дальнейших планах — обустроить там спортивную зону, где горожане смогут заниматься автоспортом, бегом. Также есть идеи направить эту энергию на устройство снегоплавильной установки», — сообщил Алексей Текслер.

По словам главы региона, в 2024 году в Челябинске снижение совокупного объема валовых выбросов по сравнению с 2017 годом превысило 47%, по опасным загрязняющим сокращение составило 30%. В Магнитогорске показатели снизились на 22% и 16% соответственно.

«Эту идею мы закладываем в любые экологические проекты. Раньше было грязно и плохо, а мы хотим, чтобы было чисто и хорошо. Это касается и проектов „Чистый воздух“, „Чистая вода“, проектов по обращению с отходами, ликвидации свалок», — добавил губернатор.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. На тот момент там хранилось 17,5 млн кубометров отходов на площади 74,5 га. В 2019-2021 годах прошел основной этап рекультивации свалки. На ее месте появился зеленый холм.