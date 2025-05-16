На реконструкцию молодежного центра в Тереке направят 2,6 млн рублей
Правительство Кабардино-Балкарии направит около 2,6 млн руб. на модернизацию молодежного центра в Терском районе. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров республики, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам молодежи КБР Азамата Люева.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
«Предлагается утвердить распределение субсидии на модернизацию молодежных центров Кабардино-Балкарии в 2025 году»,— пояснил Азамат Люев.
По информации пресс-службы администрации Терского района, выделенные средства пойдут на реконструкцию здания. Центр, о котором идет речь, является единственным молодежным учреждением муниципалитета и располагается в приспособленном помещении в городе Тереке.