На реконструкцию молодежного центра в Тереке направят 2,6 млн рублей

Правительство Кабардино-Балкарии направит около 2,6 млн руб. на модернизацию молодежного центра в Терском районе. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров республики, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам молодежи КБР Азамата Люева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Предлагается утвердить распределение субсидии на модернизацию молодежных центров Кабардино-Балкарии в 2025 году»,— пояснил Азамат Люев.

По информации пресс-службы администрации Терского района, выделенные средства пойдут на реконструкцию здания. Центр, о котором идет речь, является единственным молодежным учреждением муниципалитета и располагается в приспособленном помещении в городе Тереке.

Николай Аксенов