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На реконструкцию молодежного центра в Тереке направят 2,6 млн рублей

Правительство Кабардино-Балкарии направит около 2,6 млн руб. на модернизацию молодежного центра в Терском районе. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров республики, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам молодежи КБР Азамата Люева.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Предлагается утвердить распределение субсидии на модернизацию молодежных центров Кабардино-Балкарии в 2025 году»,— пояснил Азамат Люев.

По информации пресс-службы администрации Терского района, выделенные средства пойдут на реконструкцию здания. Центр, о котором идет речь, является единственным молодежным учреждением муниципалитета и располагается в приспособленном помещении в городе Тереке.

Николай Аксенов

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