Жители Кубани стали на 19% чаще жаловаться в Банк России

В первом квартале 2025 года жители Краснодарского края направили в Банк России 3,2 тыс. жалоб, что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основная часть обращений касалась деятельности банков: количество жалоб увеличилось с 1,6 тыс. до 2 тыс. Рост связан преимущественно с претензиями по отказам в проведении операций и блокировке счетов. Такая динамика наблюдается с июля 2024 года, когда вступило в силу требование Банка России о двухдневной приостановке подозрительных переводов для защиты клиентов от мошеннических действий.

Снижение зафиксировано по числу жалоб, касающихся потребительского кредитования. В частности, в отчетный период не поступило ни одного сигнала о навязывании дополнительных услуг, включая страхование, а также о случаях мисселинга, при котором потребителю под видом одного финансового продукта предлагают иной, например, ИСЖ вместо вклада.

Одновременно увеличилось количество обращений, связанных с действиями мошенников: с 273 до 359. В них фигурируют звонки, сообщения и документы, якобы исходящие от представителей Банка России.

В регуляторе напоминают, что его сотрудники не связываются с гражданами без повода. Единственным исключением может быть ситуация, когда гражданин сам направил обращение: в этом случае возможен официальный ответ или звонок исключительно по теме запроса.

Вячеслав Рыжков