Проект «Речные магистрали» свяжет Нижний Новгород с Ярославлем

Субсидируемые скоростные маршруты Нижний Новгород – Ярославль на судах на подводных крыльях планируется организовать в рамках федерального проекта «Речные магистрали». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ по итогам заседания комиссии по вопросам развития скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2024 году были определены 12 субсидируемых маршрутов в Нижегородской области, Татарстане и Чувашии, сообщил министр транспорта Роман Старовойт. Субсидия операторам скоростных речных перевозок по межрегиональным маршрутам на Волге составила 45,6 млн руб. В 2025 году министерство планирует расширить географию перевозок маршрутами из Нижегородской области в Ярославскую и перевезти 52 тыс. пассажиров по 14 субсидируемым маршрутам, добавил замминистра транспорта Александр Пошивай.

«В навигацию 2025 года будет использовано восемь судов на подводных крыльях. К шести судам, уже находящимся в эксплуатации, будут сданы еще два судна», — отметили в министерстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», рейсы из Нижнего Новгорода в Ярославль организовал оператор скоростных речных перевозок «Водолет». Города свяжут суда на подводных крыльях «Метеор 120 Р». В 2024 году компания получила 36 млн руб. субсидии из федерального бюджета по программе «Речные магистрали», забрав большую часть бюджетных средств среди трех получателей господдержки.

Владимир Зубарев