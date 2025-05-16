В Сочи будут судить жительницу, сбившую двух детей на самокате

Прокуратура Адлерского района Сочи передала в суд уголовное дело в отношении 66-летней местной жительницы, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, вечером 1 августа 2024 года двое подростков катались на арендованном электросамокате по улице Молокова. Женщина, управляя автомобилем Hyundai Tucson, допустила столкновение с несовершеннолетними, не приняв достаточных мер к остановке и не убедившись в безопасности маневра. В результате ДТП 15-летняя девочка погибла на месте, ее 16-летняя подруга была госпитализирована с травмами.

Материалы дела направлены в Адлерский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков