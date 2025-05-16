Ханси Флик и золотые мальчики «Барселоны»

Спустя два года после своей предыдущей победы в чемпионате Испании его золото вновь завоевала «Барселона». Обыграв в 36-м туре на чужом поле «Эспаньол» — 2:0, она досрочно, за два тура до конца турнира, гарантировала себе первое место. Имея в своем распоряжении самый молодой состав в нынешнем высшем испанском дивизионе, немецкий тренер Ханс-Дитер Флик, который пришел в «Барселону» в мае прошлого года, выиграл с ней три внутренних турнира — чемпионат, кубок и суперкубок. В предыдущий раз подобный хет-трик удавался каталонскому клубу семь лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17-летний Ламин Ямаль (вверху) в нынешнем составе «Барселоны» стал тем человеком, который делает разницу

Фото: Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto / Getty Images 17-летний Ламин Ямаль (вверху) в нынешнем составе «Барселоны» стал тем человеком, который делает разницу

Фото: Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto / Getty Images

Решающие события гостевого матча против «Эспаньола», который в этом чемпионате стал для «Барселоны» золотым, произошли во втором тайме. И было символично, что ко всем трем эпизодам оказался причастен 17-летний Ламин Ямаль — тот человек, который в ее нынешнем составе «делает разницу».

Именно он на 53-й минуте получил мяч на правом фланге атаки от Дани Ольмо, сместился к центру и, воспользовавшись нерасторопностью защитника хозяев Карлоса Ромеро, образцово-показательным ударом с левой ноги закрутил мяч в дальнюю девятку. Второй гол был забит уже в компенсированное время, когда «Эспаньол» из-за прямой красной карточки Леандро Кабреры, удаленного за удар в живот кулаком Ламину Ямалю, уже четверть часа играл вдесятером. На тот раз самый юный претендент на «Золотой мяч» этого года выступил в роли ассистента: удобно выкатил мяч под удар Фермину Лопесу, который окончательно снял вопросы по поводу чемпионства своей команды.

«Реалу», отстающему на семь очков, «Барселону» уже не догнать.

«Мечта стала реальностью! Победа в Ла Лиге с "Барсой" — невероятно. Но это лишь начало того, чего мы хотим достичь»,— сказал Ламин Ямаль, явно намекая на мечту выиграть Лигу чемпионов, единственный турнир, в котором «Барселона» в этом сезоне потерпела неудачу. То фиаско было чрезвычайно обидным. Выйдя вперед за две минуты до конца ответного матча полуфинального противостояния с «Интером», подопечные Ханса-Дитера Флика в компенсированное время позволили соперникам сравнять счет, а затем в дополнительное время пропустили решающий мяч, проиграли по сумме двух встреч — 6:7 и остались без финала.

Тем не менее приглашение на пост главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика оправдало себя на все сто. Хорошо подготовив команду к началу сезона, он преодолел с ней спад, когда в семи матчах чемпионата, проведенных с 10 ноября по 21 декабря, она одержала лишь одну победу и набрала в общей сложности пять очков, и уверенно вышел на финишную прямую. Схема с высокой линией обороны, которую немецкий специалист успешно применял в «Баварии», сработала на отлично.

На фоне регресса «Реала» Карла Анчелотти, который в нынешнем сезоне с общим счетом 7:16 проиграл своим главным конкурентам все четыре «Эль-Класико», два в чемпионате, а также по одному в суперкубке и финале Кубка Испании, «Барселона» выглядела фундаментальнее и стабильнее. Благодаря этому впервые с 2018 года она выиграла три внутренних титула. В предыдущий раз подобное было под силу лишь поколению Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике.

А еще она отличалась качествами, свойственными молодости,— дерзостью и задором. Ведь наиболее ценным активом «Барселоны» в прямом и переносном смысле сейчас является целая россыпь звездных талантов, способных блистать в течение как минимум ближайшего десятилетия.

Это в большинстве своем воспитанники клуба: мужающие на глазах Ламин Ямаль (трансферная стоимость, по данным Transfermarkt,— €180 млн) и 18-летний Пау Кубарси (€70 млн), 20-летний Гави (€70 млн) и 21-летний Алехандро Бальде (€60 млн), 22-летние Педри (€120 млн) и Фермин Лопес (€50 млн).

В итоге средний возраст состава «Барселоны», несмотря на наличие таких ветеранов, как ее лучший бомбардир 36-летний Роберт Левандовский и 35-летний вратарь Войцех Щенсный, составляет чуть более 25 лет, причем она является самой молодой командой испанского чемпионата. В трех других ведущих европейских лигах «моложе» только английские «Челси» и «Борнмут», итальянские «Парма» и «Лечче», а также немецкий «Штутгарт». В чемпионате Франции таких команд сразу пять, в том числе удачно омолодившийся ПСЖ и «Монако». Но надо иметь в виду, что многие французские клубы нацелены на воспитание сильных футболистов и их последующую перепродажу.

Евгений Федяков