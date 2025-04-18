Владимир Путин назначил 12 судей в Черноземье

Указом президента РФ Владимира Путина от 17 апреля в Черноземье назначено 12 судей. Кадровые решения затронули все шесть областей макрорегиона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области заместителем председателя Старооскольского городского суда стал Андрея Прокудин.

В Воронежской области судьей облсуда назначена Елена Николенко, судьями Левобережного райсуда Воронежа стали Евгения Голубева и Андрей Петренко.

Судьями Курского областного суда назначили Елену Воробьеву и Наталью Голубятникову, а Курского гарнизонного военного суда — Ивана Меньшикова.

В Липецкий областной суд судьей назначен Руслан Курдюков, а судьей Октябрьского райсуда Липецка стала Елена Караваева.

В Орле в Заводской райсуд было назначено двое судей — Елена Алешина и Лина Власова.

В Тамбовской области судьей Уваровского райсуда стала Марианна Ходаева.

В марте Владимир Путин назначил 17 судей в Черноземье. Кадровые решения затронули Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тамбовскую области.

Ульяна Ларионова