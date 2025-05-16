КХЛ представила список номинантов на приз лучшему новичку сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила список номинантов на приз им. Алексея Черепанова — награда, вручаемая лучшему новичку сезона. В число претендентов вошли вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, нападающий СКА Иван Демидов и форвард «Локомотива» Егор Сурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иван Демидов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Егор Сурин (слева) и Семен Вязовой (справа) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Следующая фотография 1 / 2 Иван Демидов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Егор Сурин (слева) и Семен Вязовой (справа) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

Приз назван в назван в честь хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Черепанова, скончавшегося от сердечного приступа во время матча в 2008 году в возрасте 19 лет.

В этом сезоне 22-летний Семен Вязовой провел 37 матчей. Он одержал 18 побед, отразив 93,4% бросков и пропуская в среднем за игру 1,95 шайбы. Пять матчей Вязовой отыграл «на ноль». Он стал первым вратарем в истории КХЛ, набравшим два очка в игре play-off. Также Вязовой был признан лучшим новичком четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина — тогда его команда обыграла московский «Спартак» со счетом 4:3 в серии до четырех побед. «Салават Юлаев» выбыл из play-off, уступив в полуфинале ярославскому «Локомотиву» (1:4).

19-летний форвард Иван Демидов набрал 54 очка (22 гола+32 передачи) в 71 матче. Он возглавил список бомбардиров своей команды. Также был признан лучшим новичком 1/8 финала play-off. После того, как СКА уступил московскому «Динамо» (2:4), Демидов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Он успел отметиться голом и передачей в одном из заключительных матчей регулярного чемпионата. Также форвард принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, его команда играла против «Вашингтон Кэпиталс». В play-off Демидов отметился двумя передачами. «Монреаль» проиграл серию со счетом 1:4.

Егору Сурину 18 лет. За 57 матчей он записал в свой актив 20 очков (23+44). Сурин признан лучшим новичком третьего раунда play-off. Он единственный из всех номинантов продолжает борьбу за Кубок Гагарина — в финале «Локомотив» играет против «Трактора».

Обладатель приза определяется по итогам голосования среди тренеров клубов, принимавших участие в чемпионате. Награду вручат на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая состоится 29 мая. В прошлом сезоне обладателем трофея стал вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков.

Таисия Орлова